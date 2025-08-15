На военном кладбище на Аляске захоронены советские пилоты, перегонявшие самолеты из США по ленд-лизу, напомнил президент России

НКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил признательность Соединенным Штатам за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.

«На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии (во время перегона в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза — прим. ТАСС). Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно», — сказал президент в ходе совместной пресс-конференции лидеров РФ и США по итогам переговоров.

Путин напомнил, что «в ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза». «Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить Победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы», — подчеркнул он.

Российский лидер рассказал, что только что был в Магадане, где стоит памятник советским и американским летчикам, «и флаги на памятнике: российский и американский». «Я знаю, что и здесь, и здесь тоже есть такой же памятник», — отметил президент.

«Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные, равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях», — добавил Путин.