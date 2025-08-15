Такая ситуация не идет на пользу ни странам, ни миру в целом, заявил президент России

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Российско-американские отношения в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны", это не идет на пользу ни странам, ни миру в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

"Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", - сказал он.