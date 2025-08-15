Путин рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом

Главы государств неоднократно разговаривали по телефону, представитель президента США приезжал в Россию

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Сергей Булкин/ ТАСС

"У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин [Стивен] Уиткофф", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

По словам Путина, российско-американские отношения в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны". "Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", - добавил президент.

"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела, конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки. И такая работа в целом была проделана. Регулярно контактировали наши помощники, главы внешнеполитических ведомств", - указал глава российского государства.