Президент России отметил, что видит стремление США содействовать разрешению конфликта и вникнуть в его суть

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг конфликта на Украине стала одним из центральных вопросов саммита США и РФ на Аляске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Как вы хорошо знаете и понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины", - сказал российский лидер.

"Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки", - отметил Путин.

Ранее президент РФ и американский лидер завершили переговоры в узком формате. Они беседовали почти три часа в присутствии руководителей внешнеполитических ведомств и своих помощников.