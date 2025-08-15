Президент РФ подчеркнул, что для урегулирования конфликта должны быть устранены все его первопричины

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Россия готова работать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с, американским коллегой Дональдом Трампом.

"Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать", - сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что "чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом".