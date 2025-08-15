Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с заявлениями на совместной пресс-конференции. Вопреки ожиданиям журналистов лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы прессы.

© ТАСС/ Ruptly

Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут, первым выступил российский президент. Путин отметил настрой России на украинское урегулирование и улучшение отношений с США — одним из ближайших своих соседей. Заявление президента РФ продлилось 8,5 минуты.

Трамп в своем кратком — четырехминутном — заявлении дал высокую оценку работе российской делегации и ходу переговоров, но отметил, что не по всем вопросам Москве и Вашингтону удалось достичь компромисса.

Закончив пресс-конференцию, президенты подошли друг к другу и крепко пожали руки.

Перед этим Путин на английском предложил Трампу провести следующую встречу в Москве. Трамп назвал это возможным, хотя и признал, что окажется под огнем критики.