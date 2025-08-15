АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопросы представителей СМИ, которые пытались уточнить у него подробности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сразу после того, как оба лидера завершили итоговую пресс-конференцию, передает корреспондент ТАСС.

Ранее президенты покинули место проведения совместной пресс-конференции, так же не став отвечать на вопросы журналистов.

Трамп заявил, что по итогам встречи с российским коллегой достигнут «огромный прогресс». Сам же Путин выразил надежду, что достигнутое между ним и президентом США Дональдом Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине