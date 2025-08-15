Встреча Путина и Трампа на Аляске

Документы делегации выдадут быстрее, чем за два-три дня

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Визы американской делегации будут выданы быстрее, чем за два-три дня, если следующая встреча лидеров РФ и США пройдет в Москве. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Я думаю, быстрее", - сказал он в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live", отвечая на вопрос, удастся ли делегации США получить визы за два-три дня.

"А если в Магадане, то еще быстрее", - пошутил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили переговоры в узком формате. Они беседовали почти три часа в присутствии руководителей внешнеполитических ведомств и своих помощников.