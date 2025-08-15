Посол РФ в США надеется, что саммит придаст импульс двусторонним отношениям

По мнению дипломата Александра Дарчиева, президенты уже дали толчок к нормализации отношений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев выразил надежду, что саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс отношениям двух стран.

"Я надеюсь, что президенты дадут, - собственно, они уже дали, - импульс добиваться нормализации", - сказал дипломат в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что по этому направлению "пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может". "Но мы стараемся, прежде всего, в визовой сфере. Но вы сами видите, что перемены происходят очень-очень медленно", - пояснил Дарчиев.

В этом контексте он упомянул вопрос возвращения "де-факто конфискованной" дипсобственности - шести объектов российской дипломатической недвижимости. По словам посла, без этого "решение прочих вопросов затруднено".

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.