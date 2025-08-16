Из них около трех часов заняли переговоры в узком составе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершил визит в США, он продлился чуть больше пяти часов, следует из подсчетов ТАСС. Из них около трех часов заняли переговоры в узком составе с президентом США Дональдом Трампом.

Российский лидер приземлился на военной базе в Анкоридже в 21:54 мск 15 августа (10:54 утра по местному времени). С Трампом они встретились на летном поле и вместе сели в лимузин американского лидера, начав, таким образом, саммит с общения тет-а-тет. Официальные переговоры в узком составе начались спустя 15 минут после встречи в аэропорту и продолжались почти 3 часа. По их итогам лидеры выступили перед СМИ, после чего президент РФ посетил неподалеку мемориальное кладбище, где возложил цветы к могилам советских летчиков.

Это был первый почти за 10 лет визит Путина в Америку, в предыдущий раз он посещал Штаты в сентябре 2015 года для участия в юбилейной Генассамблее ООН в Нью-Йорке.