Посол РФ в США: анонсировал консультации по раздражителям в отношениях стран

Александр Дарчиев отметил, что американская сторона считает переговоры по нормализации конструктивным форматом диалога

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Очередные консультации России и Соединенных Штатов по нормализации двусторонних отношений состоятся в скором времени. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем - по раздражителям в двусторонних отношениях", - сказал дипломат, отвечая на вопрос "Известий".

Ранее на этой неделе в посольстве США в Москве заявили, что американская сторона готова к новому раунду консультаций с РФ по устранению раздражителей в двусторонних отношениях и считает этот формат конструктивным.

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций. Тогда он отметил, что "торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза".

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов