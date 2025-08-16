Этой цели помогут переговоры в расширенном формате, заявил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Стратегические вопросы невозможно решить за одну встречу, России и США важно лучше понять друг друга, достичь этой цели помогут переговоры между двумя странами в расширенном формате. Такое мнение ТАСС выразил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Прямой контакт позволил уточнить позицию по главному вопросу - урегулирования конфликта, ведь основной акцент Москвы понятен - долгосрочное урегулирование", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, настрой на долгосрочное урегулирование просматривается и в позиции США. "Однако не факт, что к этому подходу готовы в моменте остальные заинтересованные стороны. Кроме того, аспекты военного баланса сопряжены и со стратегическими вопросами - оружие сдерживания, геополитические позиции, которые не решить за один раз и которые обстоятельно давно не обсуждались", - отметил он.

"Поэтому позитивным фактором переговоров стало бы их продолжение в расширенном составе, где можно обсудить экономические проекты, которыми являются Арктика, редкоземельные металлы, сотрудничество в сфере ресурсов и технологий, Америка могла бы найти в России много интересного, даже военный баланс со стратегической точки зрения", - убежден Свириденко.

Проведение расширенных переговоров, по его мнению, засвидетельствовало бы общие интересы, общие замыслы в экономической, стратегической и гуманитарной сферах, которые, собственно, должны составлять основу сотрудничества двух больших стран. "Готовность эти общие интересы находить могла бы стать прологом к решению главного вопроса сегодняшнего дня. Лучше понять друг друга - это главная, вероятно, задача последующих обсуждений", - заключил эксперт.