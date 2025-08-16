Переговоры Путина и Трампа стали поворотным моментом в двусторонних отношениях, отметил глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стали значимым поворотным моментом в вопросах отношений между РФ, Соединенными Штатами и Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что саммит в Анкоридже уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях.

"Это [российско-американский саммит] не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп. Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета подчеркнул, что переговоры полностью оправдали девиз "Стремление к миру" и оба лидера заявили о продуктивной встрече, которая позволяет выйти на договоренности по украинскому урегулированию.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.