Нельзя, чтобы Запад создал точки напряженности в регионе, отметил Виктор Водолацкий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия должна "четче и жестче" работать по Закавказью после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при участии США. Нельзя допустить создания в регионе Западом точек напряженности, которые будут использоваться против России, такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном.

"Самое главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся. Они всегда хотели поднять Кавказ против России. И не дай бог, чтобы они через влияние на эти мирные процессы, которые происходят между Арменией и Азербайджаном, могли начать реализовывать свой хитрый план, создав там точку конфликта или раздражения. Поэтому Россия это отслеживает, естественно, суверенность и безопасность нашего государства - это приоритет нашего президента, и по закавказским республикам нам необходимо работать более четче, жестче", - сказал собеседник агентства.

Ранее Водолацкий в беседе с ТАСС заявил о том, что Россия стояла у истоков мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это "общая победа", а не победа президента США для его выдвижения на Нобелевскую премию мира, как это пытаются представить в Соединенных Штатах.

О конфликте

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились, когда в 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими к нему районами. Боевые действия были прекращены в 1994 году.

В сентябре 2020 года в регионе вновь начались боевые действия, которые прекратились лишь после того, как 9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили соответствующее соглашение.

Несмотря на подготовку к заключению мирного договора, Армения и Азербайджан регулярно продолжали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Новое серьезное обострение конфликта произошло 13-14 сентября 2022 года. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию. 17 апреля 2024 года, согласно решению высшего руководства России и Азербайджана, начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. 12 июня того же года Минобороны Азербайджана сообщило о завершении этого процесса.