МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Даже частичное понимание, достигнутое лидерами России и США во время саммита на Аляске, стало прорывом в налаживании отношений между государствами, уверен член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик.

"Даже достигнутое частичное понимание в рамках саммита - это прорыв в налаживании двусторонних отношений России и США, фактически сведенных на нет в последние годы. Саммит стал мощным импульсом в том, что касается поиска компромисса между Москвой и Вашингтоном по вопросу украинского кризиса и другим ключевым вопросам", - сказал Белик ТАСС.

Он напомнил, что Россия настаивает на устранении первопричин украинского кризиса и долгосрочном урегулировании конфликта.

"И потому язык давления и ультиматумов, к которому активно призывает европейская "партия войны" в надежде извлечь из украинского кризиса максимальную выгоду, бессмысленны, как и желание спешно навязать условия перемирия, которые будут на руку Киеву и его кураторам", - подчеркнул собеседник агентства.

Белик также уверен, что встреча между лидерами двух стран, на которую не были приглашены европейские лидеры, показала, что сейчас Евросоюз находится лишь на вторых ролях.

"Встреча на Аляске стала демонстрацией того, что важнейшие геополитические вопросы решаются в ходе диалога на равных между лидерами сверхдержав. И в этой связи весьма красноречиво отведение второстепенной роли европейским приверженцам антироссийской политики, которые, несмотря на многочисленные попытки, не смогли повлиять на состоявшуюся на Аляске встречу. Встреча на Аляске продемонстрировала сильную позицию России как страны, занимающей лидирующую роль в формировании нового миропорядка и отстаивающей национальные интересы, которые ни при каких условиях не могут быть предметом торга", - уточнил он.