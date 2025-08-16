Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

Глава государства провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым

АНАДЫРЬ, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Чукотской автономный округ.

До этого российский лидер находился на Аляске, где у него прошли переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства на Чукотке провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

"Добрый день. Рад вас видеть. Как дела? С чего хотели бы начать?" - обратился президент к губернатору в начале беседы в рабочем кабинете. Глава региона рассказал о ситуации в экономике и о социальных показателях.

Это второе посещение Путиным Чукотки за все время работы на высших постах, в предыдущий - в первый раз - он был в этом регионе в январе 2024 года.

На Аляске 15 августа (в ночь на 16 августа по московскому времени) прошел российско-американский саммит. В полете из США в Россию борт российского лидера сопровождали американские истребители F-22.