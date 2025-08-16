"Прекращения огня без всяческих условий" ожидать не стоит, добавил политик

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча между главами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подтвердила стремление России к долгосрочному и справедливому миру. По результатам саммита не стоит ожидать "прекращения огня без всяческих условий", написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он также подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты военным или дипломатическим путем. Клишас уверен, что "прекращения огня без всяческих условий" не будет. Кроме того, политик указал на обрушение фронта и продвижение российских войск.

Все государства должны принять, что на повестке переговоров новая архитектура европейской и международной безопасности, добавил политик.