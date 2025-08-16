Президент США Дональд Трамп неслучайно оценил переговоры на десять баллов из десяти возможных, добавил сенатор

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут стать поворотным событием и в российско-американских отношениях, и в разрешении украинского кризиса. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Первый за 10 лет визит Путина в США продлился чуть больше пяти часов. Из них около трех часов заняли переговоры в узком составе с Трампом.

"Переговоры на Аляске имеют все шансы стать поворотным событием как в российско-американских отношениях, так и в разрешении украинского кризиса. Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны. Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной безопасности, а также двусторонних отношений ", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Трамп неслучайно оценил переговоры на десять баллов из десяти возможных, тем самым он дал понять, что переговоры были не только содержательными, но и отличались высоким уровнем взаимопонимания, добавил Пушков.