Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что тем для совместного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном очень много

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Активный диалог лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может в результате привести к новым договоренностям в сфере стратегических наступательных вооружений (СНВ). Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Никакую тему не стоит считать закрытой, везде есть перспективы. Тем для совместного взаимодействия между Россией и США очень много, - подчеркнул эксперт. - Это касается и вооружений тоже, контроля над ними. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это (достижение новых договоренностей - прим. ТАСС) возможно. Какие сроки, опять-таки, предсказать сложно".

В целом же специалист позитивно оценил саммит, обратив внимание, что такой же точки зрения придерживаются и его участники, и многие международные наблюдатели. "Трамп высоко отозвался о нас, по десятибалльной шкале оценил на десять, что немаловажно. Все заявили о продолжении переговорного процесса, о продолжении контактов и дискуссий. Более того, Трамп настоятельно порекомендовал и европейцам, и украинцам поактивнее включиться в этот переговорный процесс. Он говорил про европейцев, что надо что-то сделать. Так что, на мой взгляд, позитивные перспективы есть", - добавил Быстрицкий.

СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 5 февраля 2026 года срок действия договора истекает.

О встрече на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.