Эксперт Суслов: саммит на Аляске показал приоритет подхода РФ в урегулировании

Специалист уверен, что российской стороне удалось перевести весь процесс в выгодный для РФ формат

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры РФ и США на Аляске показали, что процесс украинского урегулирования будет развиваться в соответствии с российским, а не европейским подходом. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Эксперт считает, что в ходе саммита на Аляске Россия и США вели переговоры по условиям окончательного мирного урегулирования и договорились по значительной части этих условий, но не объявляли о прекращении огня, как того хотела Европа. Специалист уверен, что таким образом российской стороне удалось перевести весь процесс в выгодный для РФ формат.

"Мы не объявили прекращение огня, боевые действия продолжаются и продолжатся. Но при этом мы ведем переговоры, и [президент США Дональд] Трамп говорит о том, что о значительной части условий мы договорились. И это действительно означает, что мы говорим об условиях окончательного мирного урегулирования, а прекращение огня должно стать финальной точкой, должно стать уже результатом общей договоренности по мирному урегулированию. <...> Это говорит о том, что весь процесс развивается в соответствии с российским подходом, а не в соответствии с тем подходом, который хотела европейская "партия войны", - подчеркнул Суслов.

Эксперт добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, примут ли такие условия Зеленский и его "европейские покровители". "Если Зеленский и европейцы принимают эти условия, именно не пересогласовывают их, а принимают эти условия, то процесс мирного урегулирования продолжается дальше. Возможно, даже в более многостороннем формате, возможно, даже с подключением Зеленского. <...> Если Зеленский и Европа сейчас отказываются от этих договоренностей, то, скорее всего, Трамп скажет, что тогда они сами виноваты. И тогда Соединенные Штаты с большой вероятностью прекратят всю военную помощь Украине в виде предоставления разведданных ВСУ и прекратят продажу вооружений в Европе в интересах Украины", - пояснил он.

Суслов также указал, что прекращение военных поставок со стороны США поставит Украину в "крайне отчаянное положение на поле боя", а полное военное поражение ВСУ станет "делом краткосрочной перспективы". "Речь будет идти уже о нескольких неделях. Даже не месяцах, а нескольких неделях", - подчеркнул он.

Новый миропорядок

Суслов отметил важность того, что президент России Владимир Путин впервые за много лет прилетел в Соединенные Штаты не на ООН, а именно на встречу с Трампом. "Эти переговоры, безусловно, придадут дальнейший импульс нормализации российско-американских отношений, преодолению конфронтации и выходу на новые договоренности не только по украинскому конфликту, но и по более широкой повестке дня, включая вопросы контроля над вооружениями, экономического взаимодействия и так далее. На пресс-конференции оба президента недвусмысленно дали понять, что с конфронтацией нужно заканчивать, что Россия и США выиграют от сотрудничества и от преодоления конфронтации", - подчеркнул он.

Эксперт указал, что переговоры на Аляске также внесут свой вклад в формирование нового миропорядка. "Этот саммит действительно показывает, как в мире принимаются решения. <...> Мы действительно наблюдаем ситуацию, когда две великие державы, и Трамп подчеркивает великодержавность России, договариваются об урегулировании. И это действительно важнейший прецедент, это историческая веха, потому что это закладывает основы для нового миропорядка", - добавил Суслов.