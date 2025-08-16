Встреча Путина и Трампа на Аляске

В итоге Евросоюз проиграл, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

ВЕНА, 16 августа. /ТАСС/. Евросоюз проиграл, приняв решение изолироваться от дипломатии с РФ. Об этом на своей странице в X написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"ЕС практически криминализировал дипломатию с Россией и проиграл, решив остаться в стороне", - говорится в сообщении.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что послы 27 стран ЕС собрались на экстренную встречу для обсуждения результатов саммита России и США на Аляске, о которых американский президент Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров.