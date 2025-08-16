Председатель комитета СФ по международным делам заявил, что предстоит серьезная политическая борьба, так как лидеры ЕС считали, что единый фронт вражды с Россией создан

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заметно освежила атмосферу и настроение в мире. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин по итогам саммита РФ и США на Аляске.

"При всем разнообразии комментариев о встрече в Анкоридже ее важнейший результат в том, что президенты России и США смогли вместе открыть дверь к возможности позитивных изменений в международных делах. <...> Но вернемся к главному - встреча Владимира Путина и Дональда Трампа заметно освежила атмосферу и настроение в мире, отодвинув затхлость озлобления и тупика", - написал Карасин в Telegram-канале.

По словам сенатора, предстоит серьезная политическая борьба, так как лидеры Евросоюза "считали, что дело сделано и единый фронт вражды с Россией создан и навеки поставлен в цемент".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.