Американист Сучков: ЕС усилит курс на "байденизацию" Трампа

По мнению директора Института международных исследований МГИМО МИД России, европейские страны постараются вернуть президента США в режим "оружие, деньги - Киеву, давление - Москве"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Европейские страны после российско-американского саммита на Аляске попытаются склонить президента США Дональда Трампа к новым поставкам оружия Киеву, но вряд ли их усилия увенчаются успехом. Такое мнение высказал ТАСС американист, директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.

"Во-первых, украинская сторона при поддержке западноевропейского трио Британии, Франции и Германии, скорее всего, постарается отыграть все то, что удалось донести российской. Во-вторых, после саммита европейцы усилят курс на "байденизацию" Трампа - постараются вернуть его в режим "оружие, деньги - Киеву, давление - Москве". Пока Трамп держится свой линии: говорит о необходимости скорейшего прекращения конфликта и наращивать участие в нем США не намерен. Полагаю, встреча в Анкоридже укрепила его в правильности такой позиции", - сказал собеседник агентства. Так он прокомментировал предстоящую беседу Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа в Вашингтоне.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с Путиным.