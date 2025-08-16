Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал об этом в X

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что встреченный им перед саммитом на Аляске медведь действительно был хорошим знаком.

"Медведь действительно был добрым знаком", - написал он в Х.

15 августа перед началом российско-американского саммита Дмитриев опубликовал видео в соцсети Х, где видно, что он находится либо в пригороде Анкориджа, либо в парке, недалеко от берега реки, а в нескольких десятках метров от него виден некрупный медведь. В тексте к видео он выразил надежду, что медведь является хорошим знаком перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.