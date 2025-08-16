Дугин: Россия доказала свое право на субъектность перед США в ходе переговоров

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ подчеркнул, что текущая ситуация показывает: мир в настоящее время не является однополярным

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Одним из итогов переговоров лидеров США и России на Аляске стало то, что американский лидер признал весомость РФ как равного игрока на международной арене, способного принимать ключевые решения наравне с его страной. Об этом заявил в рамках панельной дискуссии на фестивале новых медиа директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

"Сегодня ночью наш президент, нашей великой страны доказал Трампу, что с Россией надо считаться как с субъектом. Вот это пока еще не доминация, это просто представление о том, что мы субъект и поэтому нас нельзя заставить делать что-то, кто бы то ни было: ни Запад, ни Трамп - с нами надо договариваться, а это совсем другой подход. Я думаю, что это огромная победа, огромный шаг в сторону мира", - сказал Дугин.

Он подчеркнул, что текущая ситуация показывает: мир в настоящее время не является однополярным, и обе страны - Россия и США - в геополитической системе представляют собой те силы, с которыми приходится считаться другим игрокам.