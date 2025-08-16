Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что взгляды и мимика рассказывают об отношении людей больше, чем слова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Успешное проведение переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напрямую зависело от очной встречи и установления человеческого контакта. Таким мнением поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая на сессии "Фундамент компетенций многополярного мира: культура, ценности, технологии" в рамках Фестиваля новых медиа.

"В отношении любых дипломатических контактов <…> доверительность существует при разговоре вживую. Казалось бы, Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп могли обменяться заявлениями, которые они сделали, по видеосвязи, и этого было достаточно, но на самом деле нет. Если нет человеческого контакта, как правило, ничего не выходит", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что взгляды и мимика рассказывают об отношении людей больше, чем слова. "Обратите внимание на одну простую вещь: снимали [министра иностранных дел РФ] Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, они улыбались. Из этого "они улыбались" извлекают значительно больше информации, чем из всего остального. <…> Дональд Трамп пригласил Владимира Путина проехать с ним в своем автомобиле. Это же невозможно по видеоконференции. Поэтому при всех новых инновациях, я повторю, важна старая традиционная дипломатия, где люди могут друг другу улыбнуться", - заключил Швыдкой.

О переговорах Путина и Трампа

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.