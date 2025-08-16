Возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил директор Института международных исследований МГИМО МИД России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Смена позиции президента США Дональда Трампа и его призыв к Владимиру Зеленскому пойти на соглашение с Россией по урегулированию конфликта стали важным результатом российско-американского саммита на Аляске. Такое мнение высказал ТАСС американист, директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.

"Два ключевых заявления Трампа после переговоров с президентом России касаются того, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран и что европейцам теперь тоже надо "немного" поучаствовать в украинском урегулировании", - считает эксперт.

По его словам, "вероятно, российской стороне удалось донести до администрации истинные истоки торможения мирного процесса по Украине". "Ранее Трамп считал, что по-настоящему в урегулировании не заинтересована именно Россия. [Смена риторики] - это важное достижение российской переговорной группы. Теперь важно, чтобы США убедили европейцев и Киев сделать свою часть работы и принять те модальности конфликтного урегулирования, о которых, видимо, условились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп", - резюмировал американист.

В интервью телеканалу Fox News после окончания саммита на Аляске Трамп заявил, что в достижении договоренностей по Украине "придется немного поучаствовать европейским странам". Американский лидер добавил, что теперь окончание конфликта зависит от Зеленского. Он также посоветовал главе киевского режима пойти на соглашение с РФ, потому что Россия - "большая сила", а Украина "таковой не является".