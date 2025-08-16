Президент США проявляет готовность слышать озабоченности России, считает профессор МГИМО МИД России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проявляет готовность слышать озабоченности России в области безопасности и урегулировать конфликт на Украине путем устранения его первопричин. Такое мнение высказал ТАСС заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики, профессор МГИМО МИД России Юрий Боровский, комментируя встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

"Факт отсутствия "сделки" никак не должен восприниматься как неудача переговоров. Как стало ясно на пресс-конференции, Трамп готов, в отличие от его предшественника [Джо Байдена], слышать озабоченности Москвы и решать конфликт на Украине в более комплексном ключе, принимая во внимание его первопричины и сложившиеся в Европе проблемы безопасности", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что у Кремля и Белого дома "появился общий план действий" по урегулированию конфликта на Украине. "После завершения переговоров Трамп сообщил, что организует встречу Путина с Зеленским и что последний должен теперь принимать важные решения, идти на сделку с российским лидером. Если итогом саммита в Анкоридже стала договоренность провести такую встречу в недалекой перспективе, его можно считать немалым успехом", - добавил эксперт.

По его словам, о результативности переговоров в Анкоридже и "одновременно дипломатической победе России может также свидетельствовать тот факт, Трамп решил повременить с введением новых санкций против России и ее торговых партнеров". По мнению Боровского, встреча важна сама по себе - "как с точки зрения разрешения конфликта на Украине, так и восстановления российско-американских отношений".

"Важно обратить внимание на дружескую тональность прошедшей встречи, теплое и уважительное общение двух лидеров, а также высокие почести, оказанные российскому президенту. С одной стороны, в особой обходительности Трампа можно увидеть его желание создать наилучшую обстановку для переговоров и заключения сделки. С другой, нельзя не замечать того факта, что Путин и Трамп относятся друг к другу с взаимной симпатией и уважением, что важно для развития российско-американского взаимодействия. На пресс-конференции оба лидера прямо указали на доверительные отношения между ними и готовность продолжать взаимодействовать в конструктивном ключе", - заключил доктор исторических наук.