Политолог-американист предположил, что "большой вопрос", о необходимости обсуждения которого президент США упомянул на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, может касаться территориальных уступок Украины

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, обозначив, что окончание конфликта на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского, дал понять, что соглашение об урегулировании будет далеко не в пользу Киева. Такое мнение высказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

"Трамп использовал саммит для того, чтобы закрепить за собой статус миротворца. В своем интервью сразу после переговоров американский президент заявил о том, что ответственность за заключение сделки с Россией в настоящий момент лежит на Украине. То есть он уже заранее перекладывает эту ответственность на украинскую сторону и намекает, что будущая сделка с Россией, скорее всего, будет не очень выгодной для Киева", - сказал собеседник агентства. Эксперт предположил, что "большой вопрос", о необходимости обсуждения которого Трамп упомянул на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, может касаться территориальных уступок Украины.

По словам американиста, "не стоило надеяться, что только за счет одной встречи удастся устранить все раздражители во взаимодействии Москвы и Вашингтона". "Саммит - важный первый шаг на пути нормализации российско-американских отношений. Впереди будет много шагов, прежде чем можно будет говорить о серьезной деэскалации в отношениях России и США", - пояснил он.

После саммита на Аляске "заложен фундамент продолжения переговорного процесса на высшем уровне, и нельзя исключать, что в дальнейшем мы увидим и ответный визит Трампа в нашу страну", добавил Дудаков.

По его мнению, "саммит прошел довольно позитивно, обе стороны излучали и излучают оптимизм по поводу будущего переговорного процесса, хотя и не удалось в рамках саммита добиться масштабного прорыва вроде заключения большой сделки по Украине". "Прогресс мы наблюдаем, и он будет очевиден", - добавил он.

В интервью телеканалу Fox News после окончания саммита на Аляске 15 августа Трамп заявил, что в достижении договоренностей по Украине "придется немного поучаствовать европейским странам". Американский лидер добавил, что теперь окончание конфликта зависит от Зеленского. Он также посоветовал главе киевского режима пойти на соглашение с РФ, потому что Россия - "большая сила", а Украина "таковой не является".