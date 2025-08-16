Встреча Путина и Трампа на Аляске

В мероприятии приняли участие руководители администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по возвращении из Соединенных Штатов провел совещание по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В Екатерининском зале первого корпуса Кремля собралось руководство администрации президента (АП), правительства, Госдумы, министерств и ведомств.

После вступительных слов президента мероприятие продолжилось в закрытом режиме.

Среди участников - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава АП Антон Вайно, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, а также вице-премьеры, министры, помощники президента, в том числе Владимир Мединский, главы ЦБ, ФСБ, СВР, Генштаба и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.