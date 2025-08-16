Глава государства провел совещание с руководством администрации президента, правительства, Государственной думы, министерств и ведомств по итогам российско-американских переговоров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал своевременным и полезным свой визит на Аляску, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

"Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным", - сказал он на совещании с руководством администрации президента, правительства, Государственной думы, министерств и ведомств по итогам российско-американских переговоров.

"Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе", - уточнил глава российского государства.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.