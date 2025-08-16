Президент России отметил, что переговоры на Аляске были содержательными

© Kremlin. ru

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры на саммите РФ - США на Аляске были содержательными и приближающими стороны к нужным решениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске.

"Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал глава государства. "Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне", - отметил Путин, подчеркнув, что "была возможность спокойно, детально еще раз изложить" российскую позицию.

Путин пообещал детально рассказать все участникам совещания и ответить на вопросы, если они будут. После этого заседание в Кремле продолжилось в закрытом режиме.