МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дают надежду, что американцы отменят дальнейшее финансирование поставок вооружения на Украину. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила сенатор Наталия Косихина.

Первый за 10 лет визит Путина в США продлился чуть больше пяти часов. Из них около трех часов заняли переговоры в узком составе с Трампом.

"Надеюсь, что эти переговоры помогут американской стороне переосмыслить ситуацию и принять решение по отмене дальнейшего финансирования поставок вооружения на Украину. Положительный диалог - первый шаг в этом направлении", - сообщила Косихина.

Выступления президентов в Анкоридже стали важным сигналом для всего мира, который был первым реальным этапом на пути к дипломатическому соглашению по Украине, отметила она.

"Кропотливая работа, основанная на взаимном уважении и учете национальных интересов России, - вот что поможет нам уже в ближайшей перспективе прийти к мирному соглашению и сотрудничеству в ключевых направлениях экономики и военной промышленности", - добавила Косихина.