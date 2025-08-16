Встреча президентов Соединенных Штатов и РФ показала стратегическое превосходство российской дипломатии, отметил директор Азиатского центра исследований и перевода

ТУНИС, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала стратегическое превосходство российской дипломатии и подтвердила, что переговорные рычаги Вашингтона ослабли. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС по телефону директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа.

"Преимущество Путина заключается в тщательной подготовке - изучении досье, предвосхищении контраргументов и использовании отточенной тактики переговоров. В отличие от Трампа, чей стиль [ведения переговоров] больше уместен в бизнесе или реслинге, Путин действует с расчетливой точностью. Это стало очевидным, когда Трамп не смог добиться уступок по Украине, что укрепило российское дипломатическое превосходство. Ставка Трампа на дерзкие сделки разбивается о долгосрочную стратегию Путина", - сказал египетский эксперт. По его мнению, встреча на Аляске "поразительно напоминает саммит в Хельсинки 2018 года, где доминирующее положение Владимира Путина определяло ход дискуссий". По словам Мустафы, аналитики, изучающие язык тела, отметили, что в этом плане поведение двух лидеров также "отражало дисбаланс сил". "Такая динамика свидетельствует о том, что, несмотря на геополитические изменения, психологическое преимущество Путина над Трампом сохраняется, подрывая переговорные рычаги США", - считает эксперт.

"Саммит на Аляске между Путиным и Трампом знаменует собой поворотный момент в изменении геополитического ландшафта, особенно в отношении Украины и европейской безопасности. Этот беспрецедентный диалог между двумя самыми противоречивыми мировыми лидерами сигнализирует о потенциальном изменении дипломатических стратегий, которое может иметь серьезные последствия для автономии Украины и архитектуры коллективной безопасности Европы", - считает Мустафа. По его мнению, "если этот саммит приведет к уступкам Москве, таким как смягчение санкций или молчаливое принятие территориальных компромиссов, это может подорвать авторитет НАТО как инструмента сдерживания". "В любом случае саммит на Аляске, несомненно, изменит траекторию европейской безопасности и будущее Украины", - убежден директор центра.

О прошедшем саммите

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.