Украинский политик назвал Владимира Зеленского абсолютно аморальным человеком

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет идти на различные хитрости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы остаться у власти. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Зеленский абсолютно аморальный человек, он террорист, и, конечно же, ради продолжения своей власти он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе. Он может поехать к Трампу, он может снова пытаться Трампу что-то донести, что-то говорить, но в глобальной перспективе, конечно же, это значения не имеет", - сказал он.

При этом Дмитрук подчеркнул, что Зеленский, президентские полномочия которого официально истекли 20 мая 2024 года, уже не может представлять украинцев в вопросах достижения мира. "Мы с вами должны четко понимать, что Зеленский не может ни политически, ни этически, ни юридически на сегодняшний день представлять интересы Украины и украинского народа. Он не может заключать никакие сделки, договора и так далее. Все, что он может сделать - это уйти от власти, уже, понятное дело, не добровольно передать полномочия Верховной раде или найти, возможно, еще несколько других способов передачи власти и продолжения конструктивного перехода к миру. Но он не может подписывать договора, заключать сделки или входить в какие-то конструктивные разговоры или решения, - считает депутат. - Зеленский должен быть отстранен от власти, и на Украине должны быть проведены легализированные процессы, избирательные процессы, и только после этого - дальнейший переход к мирному соглашению уже с новой властью на Украине. Властью, которая не будет представлять майданный период, властью, которая не будет представлять проект "Украина - антиРоссия", а властью, которая будет представлять национальные и государственные интересы Украины".

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.