"Добрый день, дорогой сосед". Главное по Путину за неделю

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе в первый раз за 10 лет посетил США, первым из российских руководителей побывал на Аляске и впервые после долгого перерыва лично встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Итоги переговоров по-разному оценили в мире, но почти все сходятся в том, что саммит в Анкоридже стал победой для Путина. Будет ли это еще и "началом прекрасной дружбы" - зависит от дальнейшего урегулирования, но на Аляске президенты РФ и США демонстративно проявили открытость и доверие друг к другу.

На неделе у Путина были и другие международные контакты, в том числе телефонные разговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Но главное внимание в стране и мире было приковано к американо-украинскому треку.

Самолетом и машиной

На сайте Кремля посещение Путиным Аляски отнесено к категории "рабочий визит" - он, в отличие от официального и тем более государственного, не предполагает торжественного протокола. Но именно сама церемония встречи Путина и Трампа сразу заполнила первые полосы крупнейших мировых СМИ.

Лидеры отмели привычные протокольные "паттерны": два президентских борта остановились относительно рядом на летном поле, президенты почти одновременно вышли из них и тепло поприветствовали друг друга на красной ковровой дорожке.

Путин позже раскрыл, какие слова он сказал в этот момент Трампу: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым" (факт соседства России и США стал в эти дни открытием для некоторых западных журналистов, которые потом писали об этом в своих соцсетях).

После фотографирования на летном поле президенты должны были сесть каждый в свой лимузин, и российский Aurus стоял рядом под парами, но лидеры неожиданно для всех поехали на переговоры вместе на машине президента США. Таким образом, саммит начался с общения Путина и Трампа тет-а-тет, даже без переводчиков.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Продолжились переговоры в формате "три на три", потом должен был бы быть официальный обед с участием расширенного формата делегаций, но после трех часов общения саммит решили завершать.

Об итогах лидеры рассказали прессе.

Прогресс без сделки

"Мы всегда считали и считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас - это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - сказал Путин. Он подчеркнул при этом, что украинское урегулирование должно носить "устойчивый и долгосрочный характер" с учетом всех законных озабоченностей России. Также должен быть "восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом".

"Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины", - добавил Путин.

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Президент РФ напомнил о словах Трампа, что если бы тот был президентом США в 2022 году, то война на Украине не началась бы. "Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт", - сказал Путин.

Глава Белого дома, в свою очередь, тоже назвал встречу продуктивной, хотя стороны и "не смогли найти полного понимания". "К сожалению, пока сделки нет", - констатировал Трамп. Однако, продолжил он, на переговорах был достигнут "существенный прогресс", и есть "неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования".

На слова Трампа о планах увидеться вновь вскоре Путин по-английски заметил: "В следующий раз в Москве". Его визави назвал предложение интересным, и на этом пресс-конференция завершилась - лидеры не стали отвечать на вопросы СМИ. Но потом еще некоторое время пообщались вдвоем в кулуарах.

Продолжение - следует. Как позже стало известно, в понедельник к президенту США приедет Владимир Зеленский, после чего возможно обсуждение и новых саммитов с участием Путина.

Память и символ

По дороге на Аляску Путин совершил рабочую поездку в Магадан, а на обратном пути он остановился в Анадыре, и это уже второе за полтора с лишним года посещение Путиным Чукотки, где до этого он не был ни разу.

В Магадане же, помимо чисто рабочей программы, началась и "американская" часть поездки, когда Путин возложил цветы к мемориалу Героям Алсиба - авиатрассы Аляска - Сибирь, по которой в годы Великой Отечественной войны перегонялись американские самолеты, поставляемые по ленд-лизу. Уже после переговоров с Трампом на военной базе в Анкоридже Путин посетил могилы советских летчиков на кладбище "Форт Ричардсон".

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

"Это то, что нас объединяет - наше героическое прошлое. И создает условия для движения вперед", - сказал Путин в беседе с директором кладбища Двейном Мэндэнхоллом, поблагодарив его за сохранение памяти советских воинов. Здесь же президент РФ пообщался с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, которому подарил образ преподобного Германа Аляскинского - православного покровителя Америки и икону Успения Пресвятой Богородицы.

До и после поездки

По саммиту на Аляске Путин провел два больших очных совещания в Москве: в четверг, до поездки, и в субботу, после возвращения. В обоих случаях после небольших выступлений президента мероприятия продолжались за закрытыми дверями Екатерининского зала Кремля.

В первом случае вступительная реплика Путина состояла всего из 141 слова, самыми важными из которых оказалась фраза про "договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями". Как отметил президент, к этим договоренностям можно будет прийти на следующем этапе в случае успеха в украинском урегулировании.

Субботнее совещание было шире по составу участников и объемнее, во всяком случае, в открытой части.

"Визит был своевременным и весьма полезным", - сказал Путин. По его словам, у них с Трампом была возможность "поговорить о генезисе" и причинах украинского кризиса. "Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - подчеркнул российский лидер.

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - отметил президент.

Он заключил, что разговор на Аляске "приближает нас к нужным решениям".

Система работает

Еще во вторник Путин собрал в Кремле руководство экономического блока, чтобы обсудить подготовку нового бюджета и положение дел в отечественной экономике в целом. О том, какое значение имеет прочность экономического фундамента страны в нынешнем внешнеполитическом контексте, вслух не говорилось, но было понятно и без пояснений.

Среди положительных тенденций президент отметил снижение инфляции, которая, по оценкам ЦБ, к концу года может опуститься до 6-7%, и сокращение дефицита кадров.

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"В то же время многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии", - отметил Путин. Он указал на некоторый рост скрытой безработицы - то есть работников в простое или занятых неполный рабочий день, и даже увеличение официальной безработицы, но "она у нас пока остается на рекордно низких уровнях" - 2,2%.

В целом же, как отметил Путин по другому поводу на встрече в среду с главным налоговиком РФ Даниилом Егоровым, "система работает".