Официальный представитель МИД РФ прокомментировала программу Pause, главной которой назначили Лауру Лоэак - бывшую сотрудницу подразделения МО Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими странами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя французскую программу Pause.

По словам Захаровой, цель у соответствующей программы заявлена благородная - предоставлять ученым условия для работы и жизни в якобы свободной Франции, но, "как всегда, дьявол в деталях". Руководителем программы назначили Лауру Лоэак - бывшую сотрудницу подразделения Министерства обороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими странами, о чем сохранились записи на старых иностранных сайтах.

"То есть те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил, - предупредила официальный представитель МИД РФ. - Поразительно. Франция одной рукой отказывается от взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями российской науки, культуры и образования, Национальный центр научных исследований Франции приостановил все формы научного сотрудничества с Россией, а другой - призывает российских ученых приезжать в страну и работать под руководством аффилированных с силовыми ведомствами Франции структурами".

Дипломат призвала российских ученых задуматься над тем, на кого им предлагают работать, "особенно принимая во внимание тот факт, что французские военные продолжают участвовать в боевых действиях против России, а руководство Франции занимает русофобскую позицию". "В Донбассе сейчас воюет не менее 51 наемника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями. Ирония судьбы - украинцы, которых французы сами же пришли "защищать", стали фактически использовать наемников в качестве пушечного мяса, на что Париж предпочитает закрывать глаза", - резюмировала Захарова.