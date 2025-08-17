Пушилин: ВСУ в Красноармейске и Димитрове ДНР могут вскоре оказаться в окружении

Глава республики отметил, что "ситуация развивается ровно таким образом"

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Украинские подразделения в Красноармейске и Димитрове на красноармейском направлении могут вскоре оказаться в окружении российских войск, считает глава ДНР Денис Пушилин.

"По тому, как развиваются события на красноармейском направлении, велика вероятность, она продолжает увеличиваться, что и сам Красноармейск, и Димитров, конечно, попадут в практическое окружение [ВС РФ], потому что ситуация развивается ровно таким образом. Ну и в самом Красноармейске фиксируется уже информация о том, что на отдельных улицах, в том числе в многоэтажках, наши бойцы проводят свою работу", - сказал Пушилин.