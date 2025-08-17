Пушилин: Киев и ЕС могут помешать урегулированию из-за оружейных компаний

По словам главы ДНР, киевский режим и Брюссель нацелены на перевооружение

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Киевский режим и руководство европейских стран могут помешать мирному урегулированию ситуации на Украине из-за лобби оружейных компаний, не желающих прекращения боевых действий. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

"Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнеров. Они так ситуацию сильно там развивали, [они] нацелены на то, чтобы перевооружаться и прочее. Я так понимаю, там еще и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает. Чтобы это все продолжалось, и как можно дольше, их бы это устроило в большей степени", - сказал Пушилин на видео в Telegram-канале.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Трамп назвал крайне успешной встречу с Путиным. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники.