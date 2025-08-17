Член ЦИК России Константин Мазуревский также отметил активное участие избирателей

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Российские наблюдатели не увидели нарушений на президентских и парламентских выборах в Боливии и оценивают их организацию положительно. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

"На тех участках, которые мы посетили, все было организованно хорошо. Стандарты, которые есть в сфере выборов, как международные, так и предусмотренные национальным законодательством Боливии, выполнялись", - сказал он.

Мазуревский также отметил активное участие избирателей. "На участках было большое количество внутренних и международных наблюдателей. Мы пообщались, они тоже нарушений не фиксируют", - добавил он.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Действующий президент Боливии Луис Арсе решил не баллотироваться на новый срок.

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство голосов (50%+1) или набрать 40% голосов при условии, что отрыв от ближайшего соперника составляет более 10%. Если этого не произойдет по итогам голосования в воскресенье, второй тур выборов пройдет 19 октября. В нем примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов.

Помимо главы государства, граждане страны выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов парламента.