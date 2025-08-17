Речь идет об около 7 млн жителей Украины, которые нашли убежище в России после начала спецоперации, уточнил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Процесс поиска урегулирования на Украине должен учитывать мнение 7 млн украинцев, нашедших убежище в России. Такое мнение высказал в интервью вещательной корпорации BBC первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось", - сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что эти украинцы "хотят быть признаны как русскоговорящие, хотят сохранить свою веру в канонической православной церкви, не хотят угнетения со стороны режима Зеленского". "Это тоже их выбор, и его нужно уважать", - заметил он.