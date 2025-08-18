Дмитриев: Трамп стремится найти реальное решение по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал слова президента США о предстоящей встрече с главами европейских государств

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его команда стремятся к реальному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии встречи президента США с европейскими лидерами.

"Трамп и его команда добиваются реального решения. Пусть в этот большой день решение проблем и мир победят", - написал он в Х, отвечая на публикацию страницы Белого дома, передающую слова американского лидера о предстоящей встрече с главами европейских государств.

Ранее в Truth Social Трамп написал, что 18 августа станет "большим днем" для Белого дома, так как никогда ранее резиденцию президента США не посещало одновременно такое большое число европейских лидеров.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.