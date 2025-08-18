По словам Леонида Ивлева, президент Франции пытается торговать украинскими землями

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти стран Западной Европы, поддерживающие Украину, начинают понимать неизбежность ее краха в противостоянии с Россией, такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает, что Украина может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора.

"После встречи Путина и Трампа на Аляске Макрон начинает прозревать, что европейская хуторская политика поддержки войны Украины с Россией порочна, бесперспективна и пытается остаться в тренде мировой политики. Как Наполеон, понимая неизбежность поражения Франции в войне с Россией, предлагал заключить мир с Александром I, так и Макрон, понимая неизбежность краха киевского режима, как маркитант, пытается торговать территориями Украины", - сказал Ивлев.

Депутат отметил, что положение ВСУ уже настолько плачевно, что даже военная помощь Западной Европы не может противостоять стратегической инициативе армии России на поле боя.