Европа планируют дальше использовать Украину против России, считает председатель комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Европейские политики отправились на встречу с президентом США Дональдом Трампом, поскольку не собираются отпускать Украину и планируют дальше использовать ее против России. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Плотный коллектив европейского антироссийского интернационала, взяв с собой потерявшего все ориентиры [Владимира] Зеленского, вылетел в Вашингтон. <...> Украина превращена ими в ценного заложника общезападной концепции. Отпускать на волю Киев никто на Западе не собирается. <...> Нам остается внимательно наблюдать, во что выльется поединок Трампа и его команды с "коалицией" за разрешение украинского кризиса в духе Аляски", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом в понедельник в Вашингтоне "детали по вопросу завершения конфликта". Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.