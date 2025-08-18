Председатель комитета ГД по международным делам заявил, что, если американский лидер откажется от поддержки украинского конфликта, Старый Свет не сможет нести это "бремя"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами во многом станет моментом истины, в случае отказа лидера США от поддержки украинского конфликта Европа вряд ли взвалит на себя это бремя. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Реалии фронта явно не на руку киевскому режиму, и это веский аргумент. Шанс остановить кровопролитие есть, но без оглядки на суфлер евроястребов. Если Трамп откажется от поддержки украинского конфликта, Старый Свет в конечном итоге вряд ли взвалит на себя его бремя. Сегодня во многом момент истины - мир или война до последнего украинца", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и европейские лидеры перед встречей уже пытаются вставлять палки в "маховик мира". "На кону для них не спасение жизней, а сохранение антироссийского курса и собственные амбиции", - подчеркнул депутат.

Однако, добавил Слуцкий, Трамп дал твердо понять, что разделяет подходы по установлению прочного мира, а не "призрачного перемирия". "Президент США прямо сказал: "Зеленский может "практически немедленно" положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу". Мяч на стороне Киева", - подчеркнул он.

Трамп примет 18 августа в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.