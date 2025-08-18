Путин сменил посла в Мозамбике

Им стал Владимир Тараров, которого освободили от обязанностей посла в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарарова послом в Мозамбике и в Эсватини по совместительству. Соответствующие указы главы государства опубликованы.

Еще одним указом Тараров освобожден от обязанностей посла в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

Тараров родился в 1960 году. В 1986 году окончил МГИМО, с этого же года в системе МИД. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, занимал должность начальника отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, заместителя директора третьего департамента стран СНГ МИД России. Был назначен послом РФ в Анголе в 2017 году. Владеет португальским и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.