Ушаков: Трамп проинформировал Путина о завершившихся переговорах с Зеленским

Телефонный разговор двух лидеров прошел по инициативе главы Белого дома, уточнил помощник президента России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по телефону проинформировал российского лидера Владимира Путина о только что завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран", - уточнил Ушаков.

Помощник президента РФ также уточнил, что телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Трампа.