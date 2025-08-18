Основное внимание уделили прочному миру, а не временному прекращению огня, подчеркнул спецпредставитель президента РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сегодняшний день является важным в дипломатии, основное внимание уделяется обсуждению прочного мира на Украине, а не временному прекращению огня. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Сегодня важный день в дипломатии, и основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня", - написал он на своей странице в Х.

Президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое больше число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.