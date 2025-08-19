Шапша назвал Госсовет эффективным механизмом обсуждения вопросов развития страны

Губернатор Калужской области отметил, что за 25 лет существования Госсовета в рамках его комиссий обсуждались разные темы - от семьи и демографии до индустриально-промышленного развития страны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Государственный Совет РФ стал одной из основных площадок для обсуждения стратегических вопросов развития страны. Эффективность института также обуславливается активным участием представителей региональных органов власти в его работе, такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного Совета РФ. В него входит 21 комиссия, каждую из которых возглавляет один из глав российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Госсовет сегодня - это главный инструмент для обсуждения вопросов стратегического государственного уровня с участием регионов. Не секрет, что правительство Российской Федерации большинство решений принимает, обсуждая их с губернаторами, в том числе в рамках различных комиссий, различных проектных комитетов. Но вот такой консолидированной площадки, которой является Госсовет, у нас больше нет. Это возможность обсудить проблематику, донести ее до президента и получить поддержку на самом высоком уровне для дальнейшей работы", - сказал он.

Шапша также подчеркнул, что за 25 лет существования Госсовета в рамках его комиссий обсуждались разные темы - от семьи и демографии до индустриально-промышленного развития страны. "По каждому из направлений мы видим существенное продвижение, существенный успех. И то, что сегодня Россия твердо стоит на ногах и в очень непростых условиях выдерживает все давление, которое на нас пытаются оказать, свидетельствует о том, что решения, которые принимаются правительством и руководством государства, позволяют с такой же уверенностью смотреть вперед", - добавил он.

Председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в беседе с ТАСС подчеркнул, что эффективность Госсовета во многом обуславливается активной работой с представителями регионов. "Совершенно четко могу сказать, что этот институт показал свою состоятельность. По 21 направлению созданы комиссии Госсовета, которые вместе с правительством РФ, с субъектами поднимают важные, животрепещущие вопросы и находят на них ответы благодаря тому, что в состав комиссий входят губернаторы, входят заинтересованные представители общественности. Поэтому работа, я считаю, выстроена эффективно. А 25 лет - это тот срок, который действительно показал, что институт Госсовета является важным и эффективным", - сказал он.

Кроме того, Бабушкин подчеркнул, что возглавляемая им комиссия, созданная в марте этого года, продолжает работу по подготовке перечня предложений, который планируется представить президенту РФ Владимиру Путину.