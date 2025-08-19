Диалог имеет шансы выйти на новый виток, считает председатель комитета ГД по международным делам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Переговорный процесс по Украине может выйти на новый виток, Европа не должна ему мешать. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Европа должна прислушаться к призыву Владимира Путина и не мешать переговорному процессу. А он имеет шансы выйти на новый виток. Как сообщил Кремль, Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили идею о повышении уровня делегаций на прямых переговорах Москвы и Киева", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его "группой поддержки" из числа европейских лидеров стали развитием "заложенной в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира". По мнению депутата, ближайшие дни покажут, станет ли встреча в Белом доме этапом на пути к окончанию конфликта.

Слуцкий подчеркнул, что ключевым для европейских лидеров должен быть принцип "не навреди". "Русофобские потуги Макрона с навязыванием введения военного контингента стран НАТО на Украину или Мерца - о прекращении огня (читай: для перевооружения неонацистского режима) явно не будут способствовать установлению долгосрочного мира. Париж и Берлин девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнением Минска-2", - добавил он.

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.